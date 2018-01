Tõsi, Arsenali peatreener Arsene Wenger on öelnud nagu pole võimalust, et Aubameyang praegu Kahurimeestega liitub. Aga kes teab, äkki üritab prantslane avalikkust lihtsalt ninapidi vedada.

Batshuayi asendamine Carrolliga ei näi olevat just maailma kõige loogilisem üleminek, kuid vutimaailm on varem veidramaidki tehinguid näinud. Samas usume, et Carroll Chelseaga ei liitu.

Õhtulehe hinnang : Väidetavalt liituks Carroll Sinistega, et anda vajadusel puhkust korralikku hooaega tegevale Alvaro Moratale. Praegu Londoni tiimi hingekirjas olev belglasest kesktormaja Michy Batshuayi on suure tõenäosusega talvel satsist lahkumas.

Kunagi 35 miljoni naela eest Liverpooliga liitunud Carroll on tänavu Inglismaa kõrgliigas löönud 12 kohtumises kaks väravat. Oma parimal hooajal on ta meistrisarjas kirja saanud 11 tabamust.

Õhtulehe hinnang: Turani on varem seostatud ka erinevate Türgi klubide ja Evertoniga ning et tegemist on heal tasemel mängumehega, poleks samm MLSi loogiline ega mõistlik. Usume, et Chicago teda endale ei saa.