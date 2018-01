Prienai Vytautase meeskond algatas Leedu korvpallis tõelise tormi, kui meeskonda toodi kurikuulsad vennad LiAngelo ja LaMelo Ball. Nüüd on asjad nii kaugele jõudnud, et võistkond loobus Balti liigast.

Põhjus lihtne, Prienai meeskond hakkab promoma Ballide kaubamärki. "Big Baller Brand Challenge Games" raames peab Vytautas viis sõprusmängus, mida kantakse üle Facebooki´s BallislifeTV-s.

Vastased pole just kõige võimsamad, mistõttu võib eeldada, et just seal on Ballidel võimalus end parimast küljest näidata. Prienai kohtub 9. jaanuaril Žalgirise duubelmeeskonnaga (esiliiga), 15. jaanuaril Rytase duubliga (esiliiga), 17. jaanuaril Vytisega (esiliiga) , 23. jaanuaril Altiuse Dzukijaga (meistriliiga) ja 28. jaanuaril Jonavaga (esiliiga).