NBA hooaega hiilgavalt alustanud Kristaps Porzingis pole suutnud nõnda head hoogu jätkata. Viimases paaris kohtumises on tal sihik paigast olnud ning nõnda ka läinud ööl. Lätlane tabas väljakult 14 viskest vaid 5 ja sai kirja 15 punkti. Sellest jäi väheks, sest New York Knicks kaotas lisaajal 103:107 Miami Heatile. Tõsi, Porzingis on tunnistanud, et ta on väsinud ning vastupidavusega esineb probleeme.

Today's game of the day: New York Knicks vs Miami Heat



The Heat came out on top 103-107, in an overtime thriller. Kristaps Porzingis has now failed to score more than 16 points in three straight games.



Apparently Unicorns DO get tired!



