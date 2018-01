Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho on lisaks treeneriteadmistele tuntud ka omapäraste väljaütlemiste poolest. Tihtipeale tuleb tal selgitada oma meeskonna kehva vormi ning nüüd on portugallane jõudnud järjekordse hiilgava mõtteni.

Nimelt teatas Mourinho Inglismaa meediale, et Unitedi pallipoisid ei tee oma tööd piisavalt hästi. Nimelt on peatreeneri arvates toimetatakse auti läinud pall mängijateni liialt aeglaselt, mistõttu ei saa kiirrünnakut algatada.

Olgu siinkohal öeldud, et pallipoistena töötavad varateismelised, kes on välja valitud 19 kohalikust koolist. 2016. aastal Unitediga liitunud Mourinhole on see teiseks korraks, kui ta noorte abiliste peale vihastab. Eelmisel hooajal kaalus ta isegi koolilaste asendamist meeskonna akadeemia noormängijatega.

Kuid Unitedil on probleeme teisigi. Umbes poolteist nädalat tagasi teatas Mourinho, et mängijate ostmiseks kulutatud üle 300 miljoni euro pole piisav, et tiitli eest võidelda.

Vaatamata suurtele muredele pole Unitedi jaoks midagi katki. Inglismaa kõrgliigas hoitakse teist kohta. Tõsi, ilmselt Cityt - kellel on juba 15punktiline edu - enam püüda ei õnnestu. Siiski on võimalused olemas Meistrite liigas, kus play-off´i avaringis kohtutakse Sevillaga.