Inglismaa jalgpalli karikasarjas pidasid eile õhtul tulise lahingu linnarivaalid Liverpool ja Everton. 2:1 võidu võtsid esimesed, kuid intriigi on õhus veel kohtumise järelgi.

Väidetavalt sellega aga asi ei piirdunud. Nimelt kurtis Holgate kohtumise järel peakohtunikule, et Firmino olla mängu jooksul tema suunas rassistlike väljendeid kasutanud.

Hetkel pole teada, kas ja mida brasiillane ütles, kuid uurimine on algatatud. Mõlemad meeskonna peatreenerid olid kursis, et sellised süüdistused on esitatud, kuid kumbki olukorda kommenteerima ei soostunud.