Autoralli MM-hooaja avastardini Monte Carlos on jäänud alla kolme nädala ning tiitlit ihkavaid piloote on mitmeid. Üks neist on ka Toyota rooli keerav Jari-Matti Latvala.

Ott Tänaku meeskonnakaaslane usub, et tänavu on tal karjääri parim võimalus, et ihaldatud üldvõit endale napsata. "Masin on piisavalt kiire, et võita," ütles Latvala Motorsport Newsile antud usutluses.

"Vajaminev kiirus on ka minus olemas, kuid vaja on järjepidavust. Eelmine aasta oli mulle väga hea. Võitsin etapi ning olin kolmel korral poodiumil," jätkas soomlane ning lisas, et kõrgeid kohti võinuks olla rohkemgi.