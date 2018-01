Liverpooli vutiklubi tegemisis kajastav veebiportaal This is Anfield on Hispaania meedia allikate toetudes kindel, et Philippe Coutinho liitub juba lähipäevil Barcelonaga. Väidetavalt on kokkuleppele saadud 160 miljoni (!) euroses diilis, millest 120 miljonit peavad hispaanlased välja käima kohe, ülejäänud summa erinevate boonustena. Coutinho peaks Barcelonasse jõudma juba täna õhtul ning eeldatavasti tehakse tehing ametlikus esmaspäeval. Kuigi päris 100 protsenti kindel üleminek veel pole, siis kõik märgid selles suunas viitavad. Nimelt lendas Liverpooli meeskond täna lühikesse treeninglaagrisse Dubaisse, kuid Coutinho kaasa ei läinud.

This is Anfield on igatahes kindel, et brasiillane klubi vahetab, sest kõnealune uudisnupp on lõpetatud sõnadega: "Adios, Philippe."

Kui tehing tõepoolest selliste summade eest tehakse, on see rahaliselt läbi aegade teine üleminek. Tabelit kroonib Neymari eest välja käidud 222 miljonit eurot, teisel kohal on veel praegu Paul Pogba 105 miljonit.