Tänasele läks kindla üldliidrina (edu üle 57 sekundi) vastu norralanna Ingvild Flugstad Östberg ning polnud põhjust karta, et tema hoog peaks tänagi raugema. Nõnda püsiski ta veidi üle poole distantsist eesotsas, kuniks hakkas juhtuma.

See tähendab, et homses jälitussõidus läheb väga põnevaks, sest Östbergi edu on Wengi ees sulanud vaid 1,8 sekundile. Nimelt jagati distantsil välja ka boonussekundeid. Ülejäänud naised jäävad juba rohkem kui minuti kaugusele.