Pärast poole aasta pikkust perioodi, kus Diego Costa oli sunnitud oma armastatud jalgpallimängu niisama platsi kõrvalt vaatama, saab 29aastane ründaja oma uue (vana) koduklubi Madridi Atletico särgis platsil enda oskusi näitada - lüües väravaid ja teenides kaarte.

Kui nädala keskel toimunud karikamängus vajas Brasiilias sündinud hispaanlane täpselt viit minutit, et pärast vahetusest platsile pääsemist Lleido Esportiu vastu võrku sahistada, siis täna, Hispaania kõrgliiga kohtumises, oli mees taas tähelepanu keskpunktis. Nimelt teenis Costa oma karjääri viienda punase kaardi.

Atletico läks kohtumist juhtima 18. minutil, kui täpne oli Angel Correa. 68. minutil suurendas nende eduseisu just Costa, kes lükkas kerge vaevaga väravasse Sime Vrsaljko tsernderdus. Tähistamishoos jooksis hispaanlane aga tribüünidele, et tabamust fännidega tähistada. See tegevus polnud aga meele järgi peakohtunik Jose Luis Munuera Monterole, kes mehele hoiatuskaarti näitas.



Kuna vutivõluril oli kuus minutit varem teeninud oma esimese kollase kaardi, tähendas see, et Costa liigadebüüt lõppeski 68. minutl selle tabamusega. Ülejäänud kohtumist pidi mees jälgima riietusruumist.







2:0 võidu teeninud Atletico hoiab Hispaania kõrgliigas teist kohta, ühe enam peetud mängu juures jäädakse FC Barcelonast maha kuue punkntiga.