Saksamaal Oberhofis laskesuusatamise MK-etapil meeste 12,5 km jälitussõidus 35. koha välja sõitnud Kalev Ermits jäi tänase tulemusega rahule.



"Selle üle on küll hea meel, et punkti sain, aga võistlus oli kehvake," lausus Ermits ERRi spordiportaalile. "Algus ei saanud sõitu käima, mingi väsimus on sees. Enne teist tiiru sõitsin jalad laiali ja murdsin kepi. Läksin ühe kepiga tiiru ja see ajas mõtteid teisele lainele. Üldiselt peaks ikka pihta saama ka siis, kui ühe kepiga tiiru tuled."



Teise eestlasena täna jälitussõidus startinud Roland Lessing sai 57 lõpetaja seas 51. koha.

Homme on Oberhofis kavas meeste ja naiste teatesõidud. Eesti naiskond läheb rajale koosseisus Regina Oja, Tuuli Tomingas, Grete Gaim ja Kadri Lehtla. Meeste nelik: Rene Zahkna, Roland Lessing, Kalev Ermits ja Kauri Kõiv.