Mullusel hooajal Citroeni roolis kahel korral WRC sarjas võidutsenud Kris Meeke'i arvates tegi Prantsusmaa autotootja vea, usaldades kolmel etapil meeskonna teise masina Sebastien Loebi hoolde.



Üheksakordne autoralli maailmameister Loeb stardib tänavu kolmel MM rallil Mehhikos, Korsikal ja Hispaanias, mistõttu saab Breen oma kiirust näidata vaid kümnel osavõistlusel.

Kuigi Meeke'il on hea meel, et Loeb WRC-karusselli naaseb, oleks Citroen tema arvates pidanud nendeks rallideks välja tulema kolme masinaga.



"Mul on siiralt hea meel, et Sebastien [Loeb] sarja naaseb," sõnas britt Motospordile antud intervjuus. "Ometi pole ta enam see piloot, mis kunagi. Ta on olnud viis aastat tippseltskonnast eemal, olgugi, et ta on üheksakordne maailmameister."

"Ta on väga kõrge kaliibriga sõitja ja see on fantastiline, et ta taas Citroeni rooli istub. Sellegipoolest pole minu arvates aus, et Craig [Breen] peab talle ruumi tegema," arvas Meeke.

"See pole küll minu otsustada, kuid minu arvates näitas Craig mullu väga head kiirust ja ta vääriks teise numbri kohta terveks aastaks," sõnas britt. "Olen ise samas olukorras olnud ja tean, kui palju annab see sõitjale enesekindlust, kui ta teab, et saab kihutada terve hooaja. Leian, et praegu oleksime pidanud samamoodi käituma."