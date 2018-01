Kui detsembri keskpaigas toimunud vastasseisust Raplaga väljusid võitjatena lõunaeestlased, siis täna Valgas toimunud kohtumises pidid võõrustajad tunnistama Aivar Kuusmaa hoolealuste 100:76 paremust.



Rapla alustas kohtumist teravamalt, võites avaveerandi 23:15, kuid poolajaks oli Valga vahet vähendanud ning pausile mingi raplakate viiepunktilises eduseisus.

Kolmandal veerandajal suurendas Rapla kaugvisete toel oma edu juba 21 punktiliseks ning lõpusireeni kõlades ilutsesid tablool külaliste 100:76 võidunumbrid.



Võitjate resultatiivseim oli täna uue koduklubi eest debüteerinud Dominique Hawkins, kes tõi 31 minutiga 25 punkti (kolmesed 8st 5, kahesed 7st 5). Nolan Cressler ja Devonte Upson lisasid omalt poolt vastavalt 19 ja 17 silma. Valga parimaks kerkis täna Robert Freimanis 15 punktiga.



Valga on nüüd korvpalli meistriliigas kaotanud viimasest viiest mängust neli. Alla on jäädud Raplale, TTÜle, Cramole ja Pärnule. Ainus võit pärinebki detsembri keskpaigast Rapla üle.