Poolakas Kamil Stoch kirjutas oma nime suusahüpajate ajalooraamatusse triumfeerides tänavu igal nelja hüppemäe turnee etapil.



30aastane Stoch lendas täna 132,5 ja 137 meetri kaugusele, mis oli piisav, et edestada teiseks tulnud norralast Anders Fannemeli (130 ja 139 meetrit). Kolmandaks hüppas end täna sakslane Andreas Wellinger (129 ja 139,5 meetrit).



Turnee kokkuvõttes kogus Stoch nelja esikohaga 1108,8 punkti. Teisena lõpetanud Wellinger (kohad 10., 10., 3. ja 3.) kogus 1039,2 ja kolmandaks tulnud Fannemel (7., 3., 16. ja 2.) 1021,3 punkti. 0,2 punktiga jäi neljandaks jaapanlane Junshiro Kobayashi.



Mullu samamoodi nelja hüppemäe turnee kinni pannud poolakas võitis eelmisel hooajal vaid viimase etapi Bischofshofenis. Tänavu oli kahekordne olümpiavõitja parim aga igal osavõistlusel, korrates nii alates 1953. aastast toimuval legendaarsel võistlusel sakslase Sven Hannawaldi saavutust, kes sai sama tembuga hakkama hooajal 2001/02.

2013-14 hooaja üldvõitja Stoch on üldse alles 12 mees, kes nelja hüppemäe turneer kahel korral triumfeerinud. Enim on kuldset kotkast saanud pea kohale tõsta meie põhjanaaber Janne Ahonen, kes on olnud parim viiel korral.