"Olen sunnitud kahetsusega teatama, et ütleme täna head aega Philippe Coutinhole," sõnas Jürgen Klopp klubi kodulehele. "See ei ole mingi saladus, et Philippe soovis nendega liituda juba juulis, kui Barcelona oma huvist esmakordselt märku andis."

Kinnitan fännidele, et oleme teinud kõik oma võimuses, et Coutinhot Liverpoolis hoida, kuid ta on 100% kindel, et tema ja ta perekonna tulevik on Barcelonas. Tegemist on tema unistusega ja olen praeguseks veendunud, et mitte miski poleks tema meelt muutnud.

Philippe panustas meie klubi edusse selle viie aasta jooksul väga palju ning olgugi, et seda on valus tunnistada, soovime talle Barcelonas kõike paremat.

Ta jäi viimaste hetkedeni professionaalseks ja aitas meil korduvalt tasavägiseid mänge oma kasuks pöörata. Isegi pärast suve, kui me ei lubanud tal Barcelonaga liituda, jätkas ta treeningul endast maksimumi andmist. See näitab, kui eriline ta on.

On arusaadav, et paljud fännid on klubi otsuses pettunud, kuid see on osa jalgpallist. Igal inimesel on omad unistused, mida nad elus jahivad.

Olen olnud Liverpoolis piisavalt kaua, et tunda selle klubi ajalugu. Olulised mängijad on varemgi klubist lahkunud, kuid oleme alati sellest üle olnud. Liverpooli meeskonna hinge ja südant ei ole võimalik ära osta, olgugi et väga paljud seda tahaksid.

Usun meie mängijatesse ja sellesse talenti, mis meil meeskonnas leidub. Olen kindel, et koostöös klubi omanikega suudame ka tulevikus tiimi investeerida ja lasta Liverpoolil kasvada.