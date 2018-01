23aastane väle Deulofeu on üritanud mitu aastat oma Barcelona karjääri käivitada, kuid mehe kahjuks pole ta suutnud kuigi stabiilselt mängida. Seega on kuulujutud üleminekust igati loogilised.

Õhtulehe hinnang : Deulofeu Interisse? Miks ka mitte. On ju pallur varemgi Saapamaal mänginud, kui ta esindas 2016/17 hooaja teisel poolel Interi linnarivaali Milani. Usume, et Deulofeu läheb jaanuaris Interisse.

2. Barcelona pole kulutamisega lõpetanud - Madridi Atleticost tahetakse hankida Antoine Griezmanni. 26aastane prantslane on viimastel hooaegadel olnud mitme tippklubi radaril, kuid seni on ta Atleticole truuks jäänud.

Griezmanni lepingus on 200 miljoni euro suurune väljaostuklausel, kuid Hispaania vutimeedia väitel ei kavatse Barcelona seda aktiveerida. Kataloonia gigant ootab suveni, siis langeb too väljaostuklausel 100 miljoni euroni.

Õhtulehe hinnang: Lisaks Barcelonale on Griezmannist huvitatud väga paljud suurklubid, kuid see on mehe kvaliteeti vaadates ka igati mõistlik. Võib mürki võtta, et Barcelona kõrval ihkavad prantslast ka näiteks Madridi Real ja Inglismaa hiiud.

Seega on kohutavalt raske öelda, kas Griezmann liitub suvel Barcelonaga või mitte. Viimaste kõlakate järgi otsustades tundub hoopis tõenäolisem mehe üleminek Reali. Seega julgeme öelda, et Barcelonasse Griezmann ei lähe.

Antoine Griezmann. (KHALED DESOUKI)

3. Kas Liverpool ostab kedagi Coutinho asemele? Kui varasemalt on räägitud näiteks AS Monaco Thomas Lemarist, siis viimastel päevadel on üles kerkinud ka Leicester City palluri Riyad Mahrezi nimi.

Samas raporteeritakse, et huvitaval kombel võttis Liverpool kuulujutte kuuldes Leicesteriga ühendust ning kinnitas, et nemad alžeerlasest pallivõluri vastu huvi ei tunne.

Õhtulehe hinnang: Usume, et Liverpool ei üritagi Coutinhot üks-ühele asendada. Vähemalt mitte praegu. Suvel on klubiga Leipzigi RBst liitumas Naby Keita, kes on karjääri jooksul samuti ründava poolkaitsja kohuseid täitnud ning on ise öelnud, et kõige enam meeldibki talle just sellel positsioonil mängida.