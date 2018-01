NBA tiitlikaitsja Golden State Warriorsi staarmängija Stephen Curry on vigastuspausilt naasnud hiilgavas vormis, läinud ööl viskas ta Los Angeles Clippersi korvi 45 punkti.

Kusjuures ta vajas hooaja punktirekordiks vaid 29 mänguminutit. Curry tabas kolmeseid 50% (8/16), kaheseid 60% (3/5) ja vabaviskeid peaaegu 100% (15/16).

