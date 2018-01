Eesti jalgpallikoondis kohtub täna õhtul Abu Dhabis maavõistlusmängus Rootsiga. Ühena 19 pallurist Araabia Ühendemiraatidesse reisinud FCI Levadia ääreründaja Pavel Marin ei mõista, miks peatreener Martin Reim ta koondisesse kutsus.

"Hea meel on olla uuesti koondise õhkkonnas ja kanda sinist mänguvormi, kuid ma ise mõistan, et tegelikult tuli praegu kutse mulle avansina," lausus ta Soccernetile. "Ei tea, miks Martin mu siia kutsus. Kui mina oleksin peatreener, siis ma ei kutsuks ennast sellise hooaja järel siia. Olen väga enesekriitiline ega jäänud kuidagi oma hooajaga rahule. Aga nüüd on uus aasta ja uus võimalus oma oskusi näidata."

Marin lõi lõppenud hooajal Levadia kasuks 34 mänguga kuus väravat ja andis kümme resultatiivset söötu. Tema mullust vormi iseloomustab ka fakt, et 2017. aastal ei kutsutud teda kordagi koondisesse, kuid aasta varem mängis ta kaheksas kohtumises.

Eesti - Rootsi maavõistlus algab kell 19.15.

Eesti koosseis Abu Dhabis:

Väravavahid

1 Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 9/0

12 Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0



Kaitsjad

5 Dmitri Kruglov (24.05.1984) – Tallinna FCI Levadia 109/4

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 25/0

31 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 16/3

3 Mikk Reintam (22.05.1990) – FK Fotbal Třinec (CZE) 11/0

33 Karl Mööl (04.03.1992) – klubita 8/0

2 Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 5/0

22 Trevor Elhi (11.04.1993) – Nõmme Kalju FC 4/0

27 Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond 1/0



Poolkaitsjad ja ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 47/10

6 Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 37/2

16 Sergei Mošnikov (07.01.1988) – klubita 34/2

11 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 16/2

13 Pavel Marin (14.06.1995) – Tallinna FCI Levadia 8/1

20 Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – klubita 7/0

7 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 6/1

17 Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – FCI Levadia 3/0

18 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FC Flora 2/0