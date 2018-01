Kalevi kodulehe mängueelne ülevaade tõdeb karmi fakti: Himki on üks neist Ühisliiga klubidest, kellest Kalev ei ole veel kunagi jagu saanud – senine seis on koguni 0:12. Vaid kolmes kodumängus on suudetud nimekale vastasele hambaid näidata, väikseim kaotus 65:68 saadi 2011. aastal.

Himki asub Euroliigas 16 vooru järel 9 võidu ja 7 kaotusega seitsmendal kohal. Jagu on saadud Madridi Realist ja hooajaeelsel turniiril Gomelski Cup ka Moskva CSKAst.

Venemaa parim ja kogu Euroopa üks paremaid mängijaid Šved (29, 198) on Himki selge liider. Euroliigas on ta keskmiselt visanud 22 ja Ühisliigas 24 punkti mängus. NBA-kogemus on ette näidata koguni seitsmel mehel. Lisaks Švedile on unistuste liigas jala maha saanud vanameister Sergei Monja (34, 202) ning jänkid Thomas Robinson (26, 208; drafti 5. valik 2012.aastal), James Anderson (28, 198), Tyler Honeycutt (27, 203), Charles Jenkins (28, 191) ja Malcolm Thomas (29, 206).

Mullu Los Angeles Lakersis mänginud Robinson ja kolm hooaega tagasi Žalgirises säranud Anderson on sel hooajal olnud Švedi järel meeskonna paremuselt järgmised korvikütid. Robinsoni me Tallinnas paraku ei näe, sest mees taastub novembris saadud raskest randmevigastusest. Lisaks neile on ainsana mõlemas liigas kahekohalise keskmise punktisumma kogunud Anthony Gill (25, 202) – tugevas Virginia ülikoolis mänginud/õppinud ja eelmisel hooajal Türgi liigas leiba teeninud mees. Keskmiselt kahekohalise arvu mänguminuteid on saanud ka kauaaegne Serbia koondise mängujuht, OM-hõbe, nüüdseks koondisega hüvasti jätnud Stefan Markovic (29, 196) ja mullusel EMil häid esitusi teinud venelane Andrei Zubkov (26, 205).