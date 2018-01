Aegade 12. Tour de Ski võitis naiste arvestuses teist aastat järjest norralanna Heidi Weng (26), kes pani taas oma paremuse maksma ränkraskel lõputõusul.

Traditsioonilisele Val di Fiemme 9 km vabatehnikadistantsile (mille jooksul läbitakse ka kurikuulus mäkketõus) startis Weng teisena, kaks sekundit pärast koondisekaaslast Ingvild Flugstad Östbergi. Olematu vahe sõitis Weng nobedalt kinni ning paarisrakendis läbiti ka 7,1 km vaheajapunkt (tõus algas 6. kilomeetril).

Ent siis pani Weng järgmise käigu sisse ja läks oma teed. Finišis oli ta edu Östbergi ees 48,5 sekundit. Kolmanda koha saavutas ameeriklanna Jessica Diggins (+2.23,2), kellest sai aegade esimene USA suusataja Tour de Ski esikolmikus.

Weng 🇳🇴 repeats as Tour de Ski Champion. Oestberg 🇳🇴 hangs on for 2nd and Diggins 🇺🇸 becomes first North American with Tour de Ski podium in 3rd. #tourdeski @fiemmeskiworldcup pic.twitter.com/9kuRlfz6BT