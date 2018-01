Detsembri keskpaigaks oli selge, et klubi meistritiitlini tüürinud hollandlane Arno Pijpers lahkub perekondlikel põhjustel ametist. Kuigi Flora kiikas uue juhendaja otsinguil ka piiri taha, kinnitas Henn, et teda hakati potentsiaalseks tööpakkumiseks ette valmistama juba eelmise aastanumbri sees.

Henn ei salga, et jah-sõna andmine ei tulnud sekundiga. "Alati on mingid kõhklused ja aga-d enda sees, ikkagi Eesti tippklubi," selgitab ta.

"Teistpidi, olen olnud klubis piisavalt kaua. Pärast eelmist aastat Arnoga tundsin, et olen rohkem valmis kui varem. See on võimalus eelmisel aastal Arnoga alustatut edasi teha. See oli tugev tegur, et "jah" ütlesin."

Mõistagi ei soovi Henn oma plaane konkurentidele avalikuks lugemiseks teha, kuid kinnitas, et päris sama näoga Flora tänavu ei ole. Eelmise aasta baasile tuleb detaile juurde. "Tahaks natuke loovamalt mängima hakata," osutas ta ühe asjana.

Kuidas Flora mängijate turul käituma hakkab, sõltub sellest, kes klubist lahkuvad. Teisisõnu, kas eelmise aasta liidrid Rauno Sappinen ja Joonas Tamm leiavad endale sobiva välisklubi või mitte. Praegu on nad veel Floraga.

Treener ütleb, et hirmu ta nende meeste kaotamise ees ei tunne. "Usun, et oleme asenduste leidmiseks piisavalt võimekad. Ma ei näe, et oleks õiglane enda hirmu tõttu mitte lasta mängijatel järgmist sammu teha," lisab ta.

Ühe korraliku lükke on Flora aga juba teinud, kui endale toodi ülikogenud keskväljamees Aleksandr Dmitrijev. Henn ütleb, et Dmitrijevi värbamiseni jõuti üheskoos klubi juhtkonnaga.

"Minu selge seisukoht oli, et keskväljale on kindlasti vaja kogenud mängijat. Erinevate nimede pakkumise tulemusena jõudsime Dmitrijevini, mina olen valikuga rahul."

Ka ei pabista ta selle pärast, et 105 korda rahvuskoondist esindanud Dmitrijev on temast viis aastat vanem. Henn arvab, et nii Dmitrijev kui ka ülejäänud hoolealused on piisavalt professionaalsed, et mitte passi vaadata.

"Autoriteeti on võimalik kahte pidi teenida: läbi hirmu või töökuse ja teadmiste. Mina pean proovima seda teist varianti."