Tihe kalender

MK-sari jätkub uuel nädalal Val di Fiemmes ja kalender muutub senisest tihedamaks, sest MK-etappe peetakse neljal järjestikusel nädalavahetusel. „Võimalik, et jätame hiljem mõne võistluse vahele. Häbeneda pole seal midagi, seisundit tuleb kogu aeg jälgida. Igatahes peaks vorm kogu aeg paremaks minema,“ selgitas Andrus Ilves.

Teised eestlased kõrgesse mängu ei sekkunud. Oma osa mängis ka tõik, et kontinentaalkarika etapi kohta oli konkurents tavapärasest tihedam. Karl-August Tiirmaa parim esitus sündis pühapäeval, kui ta sai 29. koha. Sealjuures suutis ta Ilvesest suusarajal 20 sekundit kiirem olla, kahel eelmisel päeval olid jõuvahekorrad vastupidised.

Andreas Ilves ning vennad Han Hendrik ja Kail Piho platseerusid parimal juhul viiendasse kümnesse.

Val di Fiemmesse sõidetakse täpselt sama koosseisuga ehk viiekesi. Andrus Ilvese sõnul on Tiirmaa piisavalt heas seisus, et lõppvõistlusele pääseda, vendade Pihode hüppevorm on aga endiselt sedavõrd kehv, et hüppemäel 50 sekka pääsemine oleks nende jaoks korralik eneseületus.