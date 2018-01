Sel nädalavahetusel pidanuks Otepääl toimuma kahevõistluse MK-etapp, mis jäi peaaegu olematute lumeolude tõttu ära. Kui Haanja kandis on seni siiski mingil määral suusatada saanud, siis täna saabus kurb teade ka Võrumaalt.

"Kahjuks peame teatama, et ilm on selgelt meie vastu ja Haanjas 07.01 toimuma pidanud ENMV ja U20 võistlused jäävad ära. Viimase ööpäevaga on vihm rada liiga suures ulatuses kahjustanud. Uute toimumiskuupäevade kohta anname teada esimesel võimalusel," seisis alaliidu koduleheküljel avaldatud teates.