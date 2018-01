Eesti jalgpallikoondis kohtub täna Abu Dhabis toimuvas sõprusmatšis Rootsiga. Mängu eel leidis aset aga ootamatu kohtumine: Araabia Ühendemiraatides on kohal ka koondise endine peatreener Viggo Jensen.

Taanlane juhendas sinisärke 2007. aastal ning tema käe all teeniti kaks võitu, kaks viiki ja neli kaotust. Hiljem on ta töötanud FC Fyni, Odense, Velje ja Silkeborgi juures. Tema Eestis veedetud aega meenutatakse peamiselt märksõnaga „romb“. Sellise taktikaga moodustasid neli poolkaitsjat keskväljale rombikujulise formatsiooni, kuid paljude ekspertide arvates see skeem eestlastele ei sobinud, sest äärtele jäi liiga palju ruumi.