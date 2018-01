Väidetavalt on Jose Mourinho Dybala suur fänn ning soovib teda meeleheitlikult klubisse tuua. Portugallane leiab, et Dybala oleks ideaalne täiendus Romelu Lukaku kõrvale.

1. Manchester Unitedit pannakse paari Torino Juventuse ässa Paulo Dybalaga, kelle üheks hüüdnimeks on "Juveel". Hiljuti umbes kuuks ajaks vigastada saanud 24aastane argentiinlane on käimasoleval hooajal Juventuse eest Itaalia liigas kõmmutanud 14 väravat.

Õhtulehe hinnang: Juventuse fännid võivad rahus hingata: Dybala ei lähe praegu kuhugi. Küll võib üleminek jutuks tulla suvel, sest on ju pallur ise öelnud, et ta ei saa lubada, nagu mängiks ta karjääri lõpuni Juventuses.

2. Mitmed tippklubid - eesotsas Manchester Unitediga - jahivad Donetski Šahtari poolkaitsjat Fredi. Brasiillast seostati ka Manchester Cityga, kuid Fredi sõnul pole sealtpoolt keegi temaga ühendust võtnud.

Ründav poolkaitsja alustas oma Euroopa karjääri 2013. aastal just Ukraina hiiu eest ning kuuekordne Brasiilia internatsionaal on klubiga lepinguliselt seotud 2021. aastani.

Lisaks ManU-le on 24aastase Sambamaa poisi esitusi tähele pannud Madridi Atletico, Pariisi Saint-Germain, Milano Inter ja Londoni Arsenal. Võimalik tehingusumma küündib 35 miljoni euroni.

Fred (palliga). (STANISLAS VEDMID)

Muide, 2015. aasta juulis andis Fred Copa Americal positiivse dopinguproovi, mistõttu pidi ta kandma ka mängukeeldu.

Õhtulehe hinnang: Näib, et Fred on nõutud mees. Kuid kas Donetsk on nõus oma ühest tähtsaimast mängijast loobuma ajal, mil klubi näitas Meistrite liiga alagrupiturniiril väga häid esitusi ning jõudis 16 parema sekka? Usume, et mitte.

Küll tundub aga väga tõenäoline, et Fred vahetab suvel leivaisa ning üleminekusumma jääb samasse kanti.

3. Põhja-Londoni tiimid Arsenal ja Tottenham Hotspur võitlevad keskkaitsja Jannik Vestergaardi allkirja nimel. 25aastane taanlane esindab praegu Mönchengladbachi Borussiat.

Vestergaardi kõige tõenäolisemaks sihtpaigaks võib nimetada Spursi, sest Meistrite liigas ja Inglismaa meistrisarjas kõrges konkurentsis püsiv tiim vajab Toby Alderweireldi pikaaegse vigastuse tõttu lisajõudu.

Jannik Vestergaard kaitsetööd tegemas. (MARIUS BECKER)

Õhtulehe hinnang: Ligi kahemeetrine Vestergaard sobiks füüsiliste omaduste poolest Inglismaale kui valatult, kuid Borussia peatreener Dieter Hecking on öelnud, et taanlane pole müügiks, vähemalt mitte jaanuaris. Peaks Arsenal ja Spurs korralikud aga rahapatakad lauale laduma, võib Borussia juhtkond otsustada Vestergaardi maha müüa.