BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond võttis uue aasta alustuseks Ühisliigas vastu Euroliigasse kuuluva BC Himki ja sai klubi ajaloo ühe vingema võidu – lõpusireeni kõlades näitas tabloo 92:84!

Alles reedel Saksamaal raske Euroliiga mängu pidanud Himki oli tulnud Tallinna ilmse sooviga saada võidupunkt säästurežiimil kätte, kuid Kalevil olid hoopis teised plaanid. Peatreener Donaldas Kairys oli suutnud meeskonna edukalt võitlusele häälestada, nimeka vastase vastu – kellega Ühisliiga mängude saldo oli seni 0:12 – ei tuntud mingit aukartust. Poolajaks tehti sisse 19-punktiline vahe ning pärast vaheaega suudeti seda hoida.

Kui esimese veerandi (Kalev juhtis tasavägise heitluse järel 28:24) järel näis, et Himki rakendab suhtumist „visake palju tahate, me viskame rohkem“, siis teisel veerandil see enam ei töötanud. Kalev jätkas ligi-30-punkti režiimis (perioodiga 29 silma), vastasel lubati seekord aga visata ainult 14.