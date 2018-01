Poolakas Kamil Stoch (pildil) tõusis nädalavahetusel tõeliseks suusahüpete kuningaks. Nelja hüppemäe turnee võitmine on juba iseenesest võimas saavutus, aga kõigi nelja etapi kinni panemine tõstis ta eksklusiivsesse klubisse. Peale Stochi on seda suutnud ainult Saksamaa legend Sven Hannawald aastal 2002.

Stoch on ala tipus olnud juba pikka aega, aga hooaja tähtsündmuse võitis ta esimest korda alles mullu, 29aastasena. Suusahüppeid peetakse pigem noorte meeste alaks ja lõviosa Nelja hüppemäe turnee võitjaid ongi vanusevahemikus 20-27. Viimaste aastakümnete markantseimad erandid on Stoch ning soomlane Janne Ahonen, kes tuli Saksamaa ja Austria mägedel esimeseks samuti 30aastasena (aastal 2008).

„Kogu turnee jooksul oli kõva pinge peal, aga kõige olulisem oli lihtsalt oma tööd teha. Uskuge mind, ma ei mõelnud kordagi Grand Slamile (kõigi nelja osavõistluse võitmisele). Tegin oma asjad ära ning esikoht on mulle ja kogu Poola koondisele ülimalt suur asi,“ rääkis Stoch FISi kodulehele.

Poolakas ei osanud oma emotsioone kuigi hästi väljendada ja Hannawaldil oli sellele seletus kiirelt olemas. „See on hetk, mida on võimatu kirjeldada. Arvan, et Kamil ei tea, mis praegu toimub. Uskumatu, mis moodi ta seda tegi. Sensatsiooniline esitus! Kamil tõestab iga hüppega, et ta kuulub erilisesse seltskonda - nüüd on meid kaks,“ lausus Hannawald.

Stochile järgnes sakslane Andreas Wellinger (kohad 10., 10., 3. ja 3.), kolmandaks tuli norralane Anders Fannemel (7., 3., 16. ja 2.). Stochi ja Wellingeri lahutas lõpuks 69,6 punkti.