BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Donaldas Kairys rõhutas pärast Himki üle saadud vägevat 92:84 võitu, et võtmetähtsusega olid uue aasta esimesed treeningud.

"Niisugune võit rõõmustab! Nii hea meeskonna vastu nagu Himki peab võitmiseks enam-vähem kõik õnnestuma. Me võtsimegi trennides läbi rünnaku, kaitse, lauavõitluse - jäime seal 12 palliga peale, see on väga kõva sõna. Mängijad keskendusid väga hästi ja olid motiveeritud, tegid oma töö hästi ära," rääkis Kairys pressikonverentsil.

Kalev pidi läbi ajama Isaiah Briscoe ja Gregor Arbetita, kuid nende puudumist polnud märgatagi. "Suutsime mängutempot hoida. Olen kogu aeg rääkinud, et meil on ühtlane võistkond ja kõik mehed võimelised esile astuma," märkis Kairys.

Tal oli õigus: üheksast väljakul käinud kalevlasest kaheksa viskas vähemalt kuus punkti, kõik said mänguaega kahekohalise arvu minuteid. Himkil olid lood veidi teised, näiteks liider Aleksei Šved ei saanud teisel poolajal sekunditki puhata ja pidi rassima koguni 34 minutit - niisugust stsenaariumit polnud peatreener Georgios Bartzokase peas Tallinna tulles kindlasti.

Kairys lisas, et tegemist oli terve Eesti korvpalli võiduga: "Niisugune tulemus lisagu igale mängijale usku ning loodetavasti toob saali ka uusi korvpallisõpru!"