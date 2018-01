Nagu jaanuaris kombeks, vaatab Õhtuleht selgi korral sügavalt silma alanud spordiaastale ning mõtiskleb, millised võiksid olla eesootava 12 kuu Eesti spordi kõige vingemad duellid.

Ott Tänak vs. maailmameistritiitel

Kõige suuremad optimistid lootsid Tänakult ja kaardilugeja Martin Järveojalt tiitlit juba eelmise hooaja edenedes, kuid üldkokkuvõttes teenitud kolmas koht on samuti igati kõva tulemus. Kaks võitu, seitse poodiumikohta ning Eesti aasta sportlase auhind räägivad enda eest – 2017 oli võimas ja rahvas on Tänaku järgi hull. Saarlane on tunnistanud, et loodab paari aasta jooksul tiitli peale sõita, kuid rallisõbrad on kindlasti kärsitumad. Eks ole näha, kuidas varasemalt Fordiga kimanud Tänak Toyota gaasipedaaliga sobitub.

Ott Tänak. (Alar Truu)



Kelly Sildaru vs. põlv