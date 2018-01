Pühapäeva õhtul mängis Eesti meeste käsipallikoondis võõrsil viimase MM-valikmängu Šveitsiga. Winterthuris peetud kohtumise võitis kodumeeskond ülekaalukalt 39:21 (19:10) ning Eesti koondise üks võit neljast alagrupimängust edasipääsulootusi ei jäta.

Kohtumise algus oli kui kordus kolmapäevasest Tallinna-mängust – Šveits oli rünnakul kindel, meie meeskond teps mitte ning jälle tundus ületamatus tõrjehoos olevat vastaste väravavaht Nikola Portner. Võõrustajad said viie minutiga ette 5:1, kuid Eesti nõelus vahe väiksemaks ning Mikk Pinnoneni kolmas värav tegi tabloole seisuks 6:4.

Miski ei ennustanud, et see jääb eestlaste viimaseks tabamuseks koguni kaheksa minuti jooksul. Šveits toimetas ründefaasis ülimalt enesekindlalt ja pidurdamatus hoos oli nende 22aastane paremäär Maximilian Gerbl, kes tabas avapoolajal kõik kuus sooritatud viset. Kodumeeskonna 5:0 spurdi järel oli seis 11:4.

Mait Patrail tabas kaks korda, kuid šveitslased panid kaitse ja värava jälle lukku, kuniks jõudsid juba kümneväravalisse eduseisu. Enne kui Kristo Voika viskest tuli lõpuks 16:7, oli Eesti 17 minutilise perioodi jooksul saanud palli vastaste väravasse vaid kahel korral, mõlemal puhul Patraili viskest. Avapoolaeg kuulus kindlalt Šveitsile 19:10.

Teine pooltund muutusi ei toonud – Eesti kaitse jäi auklikuks ja rünnak hambutuks, šveitslased ründasid laial rindel, väravaid tuli palju ka vahetusmeestelt ning kuniks tosinaväravalises eduseisus platsilt ära võeti, oli Portner väga võimsas tõrjehoos. Eestlaste kaunimaks etteasteks jäi 55. minutil kombineeritud Patraili iluvärav, kuid et seis oli siis 34:18, siis erilist lohutust see ei pakkunud.

Eesti koondise läbi aegade suurim kaotus EM- või MM-valikmängudes tuli numbritega 21:39. Voika viskas Eesti parimana viis väravat, Pinnonen, Patrail, Jürgen Rooba ja Karl Toom lisasid kolm, Henri Sillaste kaks ning Martin Johannson ja Hendrik Varul ühe tabamuse. Vastastest jäi Gerbli arvele lõpuks seitse väravat, aga ära tasub mainida ka Portneri tõrjeprotsent – 52!

"Ütleks lühidalt – päev, kus mitte miski ei õnnestunud," lausus Eesti peatreener Rein Suvi nukral häälel. "Jäime alla kõiges, ükskõik, mis parameetreid ka vaatame. Füüsiline ettevalmistus, individuaalne meisterlikkus, meeskondlik esitus, väravavahtide mäng – kõigis elementides oli Šveits meist parem."

Suvi kinnitas, et häälestuti mänguks hästi: "Välja lihtsalt tuli kohutavalt. Väga karm päev. Andsime kohe alguses ohjad liiga lihtsalt käest ning vaheajalgi proovisime veel rääkida, et üritame ikka väärikalt lõpuni mängida, ent seegi ei õnnestunud. Üksikuid helgeid hetki ju oli, näiteks kui Kristo Voika seljale haiget teinud Mikk Pinnoneni asemel sekkus, aga positiivset otsida pärast sellist esitust on keeruline."

2019. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni 6. valikgrupis on Šveitsil kahest mängust nüüd neli ning Bosnia ja Hertsegoviinal kaks punkti. Need kaks meeskonda kohtuvad uuel nädalal kahel korral, et selgitada alagrupivõitja. Eesti lõpetas valiksarja kahe silmaga, saavutades ainsa võidu koduses Kalevi spordihallis bosnialaste üle.