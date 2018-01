„Püüan alati mängida hästi ja eelkõige ründavat korvpalli. Nii koondises kui ka klubis kaaslased usaldavad mind, loovad palju võimalusi viseteks. Mina üritan neid mitte alt vedada. Ma ei sulge ust NBAsse tagasi minekuks. Mängisin seal mõne hooaja ja naasin Euroopasse. Siin on praegu kõik korras, mulle meeldib Himkis. Aga ma pole kunagi öelnud, et ei taha enam NBAsse tagasi. Kõik on võimalik,“ rääkis Šved eile Eesti ajakirjanikele.

29aastane kuldse käega tagamees on karjääri tipus, Vanas Maailma klubikorvpallis talle naljalt vastast ei leidu, Euroliigas särab veel enam ainult noor sloveen Luka Doncic. EMil oli ta edukam paljudest NBAs mängivatest meestest. Kas Šved ei tunne, et paras oleks end hoopis uuesti NBAs proovile panna?

Miks just Himki, mitte igal aastal Euroliiga võitu sihtiv CSKA? „Mul on Himkis hea kindel tunne. Oma esimese professionaalse hooaja mängisin just Himkis. Ka CSKAs oli omal ajal tore periood, kuid praegu naudin siin mängimist. Himkis sobib mulle kõik,“ selgitas Šved.

2015. aastal oli ta sõlminud kolmeaastase lepingu, läinud suvel pikendati seda 2020. aastani. Nii eelmisel aastal Duško Ivanovici kui ka praegu Georgios Bartzokase käe all näib kohati, et Švedile on antud väljakul liigagi vabad käed. Mees ise kinnitas, et kontrollimatu uhamisega tegemist pole: „Viskele minnes hindan olukorda. Kui olen vaba või tunnen, et on minu koht, siis ma muidugi viskan. Kui näen vaba kaaslast, annan söödu. Nii päris ei ole, et viskan siis, kui pähe tuleb. Tegutsen vastavalt olukorrale.“

Retooriline küsimus: kuidas saada nii heaks mängijaks? „Harjutada tuleb,“ kõlas lihtne vastus. „Mina veetsin lapsena palju aega korvpalliväljakul ning mitte ainult saalis, vaid eriti suvel ka õues, tänavakorvpalli mängides. Lihtsalt mängige rohkem korvpalli ja harjutage!“

Praegu ei viska Šved enam sama palju nagu varem („Käisin enne treeninguid alati viskamas.“).