BC Kalev/Cramo ja Himki korvpallimeeskondade mängu valitses mängijatest Euroliiga suurim korvikütt Aleksei Šved, kes just alguses viskas üle teda valvanud Erik Keeduse ja Martin Dorbeku käte igast asendist sisse. Dorbek püüdis seejärel vastast rivist lüüa.

"Kui ta kõik visked järjest sisse pani, küsisin Švedilt, kas ta mööda ka plaanib visata?" naeris Dorbek pressikonverentsil. Vastaste staar vastas talle: we will see, we will see (eesti keeles: "Näis, näis."). Hiljem hakkaski ta eksima, tabades oma kümnest viimasest kaugviskest vaid ühe (kokku kaugelt 14/5 ja kaheseid 5/3).

"Võid tal täiesti vastas olla, aga ta paneb ikka sisse, midagi polegi teha," laiutas Dorbek käsi.

Ta märkis, et mõistab vastaste olukorda: "Nad tulid Euroliiga mängult Bambergiga otse siia. Kui meie tuleme Venemaalt ja peame kohe näiteks võõrsil Valgaga mängima, pole ka meie motivatsioon ilmselt kõige kõrgem."