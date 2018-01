Kalevi peatreener Donaldas Kairys rõhutas, et võtmetähtsusega olid uue aasta esimesed treeningud. „Niisugune võit rõõmustab! Nii hea meeskonna vastu nagu Himki peab võitmiseks enam-vähem kõik õnnestuma. Me võtsimegi läbi rünnaku, kaitse, lauavõitluse - jäime seal 12 palliga peale, see on väga kõva sõna. Mängijad keskendusid väga hästi ja olid motiveeritud, tegid oma töö hästi ära,“ rääkis Kairys.