Aasta esimese nädala jalgpallimaailma kuumim uudis, Philippe Coutinho siirdumine Liverpoolist Barcelonasse, täieneb tasapisi uute huvitavate detailidega.

Väljaande The Times teatel tasub brasiillasest poolkaitsja ise 11,5 miljonit naela (ca 14 miljonit eurot) ligikaudu 160 miljoni euro suurusest üleminekusummast (selle sees on võimalikud boonused).

Daily Mail aga teatas, et Liverpool püüdis saada Coutinhot hooaja lõpuni laenule, kuid Barcelona keeldus. "Punased" selgitasid oma soovi asjaoluga, et Coutinho ei saa sel hooajal Meistrite liigas Kataloonia klubi eest mängida, sest on juba astunud väljakule Liverpooli ridades.