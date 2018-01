68aastane prantslane Arsene Wenger on oma elust peaaegu kolmandiku tegelnud ühe asjaga. Arvasite õigesti - Londoni Arsenali jalgpallimeeskonna tüürimisega peatreenerina! Ses ametis läheb tal 22. hooaeg.

Klubi fänne, kes Wengeriga rahul pole, on kenake hulk. Igal kevadel loodetakse, et prantslane lahkub, kuid iga suvega jääb lootus üha väiksemaks. Nüüd tõuseb taas lootus, et Wenger ei püsi Arsenalis oma elupäevade lõpuni - Daily Mirrori andmetel valmistanud karikasarjas 2:4 allajäämine Nottinghamile kullipilguga prantslasele nii suure pettumuse, et mees tahtvat oma mullu suvel sõlmitud uut kaheaastast lepingut esimese hooaja järel katkestada. Arsenalil ei lähe hästi ka Inglismaa meistriliigas, kus asutakse 6. kohal.

Juba olla valmis vaadatud ka Wengeri järglane, praegu Manchester Citys Pep Guardiola tiimis töötav MIkel Arteta.