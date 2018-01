Belgia tippklubi Maaseiki Noliko temporündaja Timo Tammemaa kirjutas ennast nädalavahetusel nii Eesti kui ka Belgia võrkpalliajalukku. Nimelt sai temast läbi aegade esimene Belgia liigakarika võitja.



Uhkena kõlavalt saavutus on Madalmaades sarnase tähendusega nagu liigakarikas Inglismaa vutis. Tore, et võidetakse, kuid tegelikuks sihuks on ikkagi suuremad trofeed. Meeskonna jaoks, kes muidu lööb palle maha Meistrite liigas, pole iga väiksem karikas lihtsalt esimeste prioriteetide seas.



"Eks ta natukene sõprusturniiri maiku oli," sõnas Tammemaa pärast võidukat nädalavahetust teisel pool telefonitoru. "Sisuliselt oli tegemist heade treeningmängudega nüüd enne hooaja teist poolt, kuid võita on alati tore"

Belgia liigas said võrkpallurid aasta lõpus väikese jõulupuhkuse, kuid praeguseks on kogu meeskond Euroopa Liidu südames tagasi ja valmistumas kevadeks.



Esmakordselt toimunud liigakarikaga alustati juba 3. jaanuaril, kui veerandfinaalis oli Maaseik 3:0 parem Zoerselist. Edasi alistati poolfinaalis Roeselare 3:2, ning kullamatšis sama tulemusega Aalsti Lindemans. Eestlase arvele jäi finaalmängus 10 punkti.



Päris medalit Tammemaa siiski kaela ei saanud. "Seda paraku ei antud, kuid klubi teenis väikese karika küll ning lisaks ka auhinnaraha, mida äkki ka mängijate vahel jagatakse," jäi eestlane optimistlikuks.



Nüüd hakkabki Maaseik valmistuma õigeteks mängudeks. Pühapäeval sõidetakse Belgia liiga raames külla Waremmele, järgmise nädala keskel rännatakse aga Poola, et Meistrite liiga raames arveid õiendada sealse meistri Zaksa Kedzierzyn-Kozlega.

Eurosarjas hoiab eelmise sajandi lõpus kahel korral ka Meistrite liiga finaali jõudnud Maaseik hetkel nelja satsi (ülejäänud meeskonnad on Renee Teppani koduklubi Trentino Diatec ja Izmiri Arkassport) seas alagrupis kolmandat kohta, mis võikski olla nende miinimumeesmärk.

"Siht on parima kolmanda ikkagi edasi saada või midagi veel paremat korda saada," selgitas Tammemaa. "Esimesed kaks mängu näitasid, et oleme võimelised suuri klubisid alistama, ka Zaksa vastu läheme platsile ikkagi võitma."