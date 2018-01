Tegemist on vastasega, kes viimase tosina aasta jooksul olnud selgelt Venemaal Moskva CSKA järel teine klubi, võites üheksa hõbemedalit. Kahel korral on võidetud EuroCup, tänavu osaletakse viiendat korda Euroliigas ja hoitakse seal play-off'i kohast kinni.

Himki üle saadud võiduga konkureerib Nižni Novgorodi alistamine 110:76 kolm aastat tagasi. Toona esindas just Nižni Euroliigas CSKA kõrval teise meeskonnana Venemaad. Ent Himki lähiajalugu on kõvem, praegune koosseis nimekam ja Euroliigas sel hooajal mitu vinget skalpi käes (näiteks Madridi Reali üle).

1. Kalev/Cramo - Himki 92:84

7. jaanuar 2018, VTB Ühisliiga põhiturniir.

Himki on Euroliigas võitnud tänavu 16 mängust 9 ja asub seitsmendal kohal. Tallinna tuldi just Euroliiga mängult Saksamaalt, kus alistati Bamberg. Himki liider on Euroopa absoluutsesse tippu kuuluv Aleksei Šved, meeskonda kuulub veel terve rida NBA kogemusega mängijaid. Ent nad püüdsid Tallinnas säästurežiimil läbi ajada ega olnud Kalevi nõnda kõvaks vastuhakuks valmis. Kui kaotus silme ees, ärgati ja hakati kõvasti suruma, kuid ühelt poolt Eesti meistri külmaverelisus ja teisalt vastaste närvilisus ei lasnud asjal liiga põnevaks minna. Kalevit toitis võitluslikkus ja ühtlus, suurim korvikütt viskas "kõigest" 15 punkti.

2. Kalev/Cramo – Nižni Novgorod 110:76

1. veebruar 2015, VTB Ühisliiga alagrupiturniir.

Nižni Novgorodi peatreener Ainars Bagatskise (paremal) näoilme Alar Vararkule kätt andes ütleb kõik. (Arno Saar)

Nižni Novgorod kerkis hooaeg varem komeedina Venemaa tubli keskmiku seisusest tippu ning lõi tol hooajal laineid juba Euroliigas. Alagrupis jäeti seljataha Kaasani Unics ja jõuti 16 parema hulka. Tallinna-mäng kujunes aga sääraseks, kus polnud küll aru saada, kumb parajasti püüab Euroliigas veerandfinaalipääset. Gregor Arbeti täpsed visked, Rain Veidemani vahedad läbimurded, Scott Machado-Frank Elegari nauditav koostöö ja ennastsalgav kaitsetegevus – mis juhtub, kui Kalev suudab kõike seda ka 19. veebruaril CSKA vastu?

3. Kalev/Cramo – Kaasani Unics 60:57

24. november 2013, VTB Ühisliiga alagrupiturniir.

Kolmandale kohale langeb Ühis­liigas saadud särav võit Kaasani Unicsi üle. Tolleks hetkeks polnud Martin Müürsepa kunagine koduklubi saanud tol hooajal ei Ühisliigas ega eurosarjas veel ühtegi kaotust. Mäletame viskemasinat Andrew Goudelocki, kes vajalikul hetkel võttis palli ja saatis selle korvi, kas või 9 meetrilt. Kuid mitte tol õhtul Tallinnas, kus tema viimane vise kukkus hoopis "ässaks". Kevadel selgus, et Kalevilt saadud kaotus jäigi põhiturniiril Unicsi ainsaks, mis tõstab selle väärtust veelgi. Asjaolud, kas vastane võis olla väsinud või Kalevit alahinnata, ei mängi mingit rolli – neid lisaandmeid turniiritabelisse ei kanta.

4. Tallinna Kalev – Moskva CSKA 95:85

30. detsember 1995, Haarlemi jõuluturniiri finaal.

Tegemist polnud küll ametliku sarja, vaid ses Hollandi linnas aastavahetuse paiku korraldatud populaarsete turniiridega, aga see ei kahanda tolle võidu maitset. Kalev anno 1995/96 oli tegelikult võimsa koosseisuga – hüppelauaks NBAsse kasutas seda Martin Müürsepp, lisaks Rauno Pehka, Gert Kullamäe, Margus Metstak, Sergei Babenko ning ameeriklased Keith Hill ja Terry Coner. Haarlemi turniiri poolfinaalis murti maha Austraalia olümpiakoondis ning finaalis CSKA, kes polnud siis küll nii kõva sõna kui täna, aga koosnes 1994. ja 1998. aasta MMil hõbemedali võitnud Venemaa koondise tuumikust. Esikohamängus hiilgas 33 punkti visanud Martin Müürsepp .

5. Kalev/Cramo – Kaunase Žalgiris 84:57

5. veebruar 2009, Balti liiga alagrupiturniir.

Kaunase Žalgirisel on olnud tõuse ja langusi, rahaliselt paremaid ja raskemaid aegu, kuid nad on olnud kogu aeg mängus, Liidu aegadest saati – impeeriumi meistriks tuldi 1951 ning kolmel korral järjest mälestusväärsetel 1980ndatel finaalis CSKAd alistades. 1999 triumfeeriti Euroliigas. Kes tol hetkel pakkunuks, et kümme aastat hiljem paneb Kalev Leedu aule ja uhkusele 30ga ära (tolle satsi liidrid olid Mantas Kalnietis ja Paulius Jankunas), saadetuks vist hullumajja. Aga nii läks. Hooajal 2008/09 enne välismaale siirdumist veel Kalevis mänginud Kristjan Kangur võttis asja rahulikult: "Kui finaalis samasugune võit tuleks, oleks teine asi!"

6. Kalev/Cramo – Bandirma Banvit 75:72

20. november 2013, EuroCupi alagrupiturniir.

Tolleks ajaks tõusis Kalev hiilgavasse vormi ning siinse TOPi kaks võitu saadi viie päeva jooksul (teine neli päeva hiljem Unicsi üle). Banvit pole küll liiga kuulus nimi, aga asjad tuleb asetada konteksti. Türgi liiga tipud Fenerbahce ja Anadolu Efes kuuluvad aastaid Euroliigasse. Banvit oli selleks ajaks alustanud kodust hooaega seitsme võiduga, alistades kindlalt ka Ülkeri. Hooaja edasine kulg näitas, et Banvit ongi nii kõva – koduliiga põhiturniiril saadi esikoht. Play-off läks veidi kehvemini, kuid klubi tegemised ei jäänud tähelepanuta – Moskva CSKA tõmbas peatreener Dimitris Itoudise enda juhendajaks.

7. Villeurbanne’i Asvel – Kalev/Cramo 91:95

13. november 2007, ULEB Cupi alagrupiturniir.