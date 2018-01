Rooba on enne Tšehhi klubi Trineci Ocelari võõrustamist optimistlik. Miks ei peakski, sest JYP on eelmisest kaheksast Soome meistrivõistluste mängust võitnud seitse (neist ühe lisaajal) ja kerkinud liigatabelis neljandaks. Teiste seas on maha murtud liidermeeskond Oulu Kärpät ja kolmandal real paiknev Tampere Tappara.

Ka isiklikus plaanis on eestlasel põhjust rõõmu tunda. Ületatud on nii detsembri alguse mänguline mõõn kui ka kaks kuud kestnud väravapõud. 30. detsembril kostitas ta Pori Ässasid oma hooaja üheksanda tabamusega, lisaks andis kolmanda resultatiivse söödu.

Ründaja ise ei tihka kuiva perioodi mõõnaks nimetada. "Loomulikult väravaid ei tulnud, aga enne hooaega ei oodanud keegi, et ma üldse mingeid väravaid viskaksin," selgitab statistiliselt elu parimat aastat nautiv hokimees.

"Tuleb olla realist. Mängisin hooaja alguses väga hästi, aga siis roll muutus vähem ründavamaks. Ei mänginud enam ülekaaluviisikus. Võimalused vähenesid kahe-, kui mitte kolmekordselt. Eks väikest viisi oli gorilla õla peal, et kunas see värav tuleb. Aga uskusin, et kui roll suureneb, tuleb ka värav. Loomulikult oli hea tunne lõpetada 2017. aasta ilusa punktiga. Loomulikult andis see järgmisteks mängudeks head enesekindlust. Aga kahekuulisest põuast ma väga suurt numbrit ei teeks."

Ta lisab, et rolli kahanemise põhjused on objektiivsed. Oktoobri lõpus täiendas JYP oma ridu Slovakkia koondise kogenud ründaja Michel Miklikuga ning samal perioodil naasis vigastuspausilt kohalik väravakütt Ossi Louhivaara. Konkurents mitmekordistus automaatselt, nagu Rooba märkis.

"Olen pidanud rohkem vaeva nägema, et võimalus ja mänguaeg välja võidelda. Aga arvan, et see on mind edasi viinud."

Kui hooaja alguses kuulus Rooba regulaarselt teise ründekolmikusse, siis viimased kuud on ta pendeldanud kolmanda-neljanda vahet. Mees ise ütleb, et need on pigem formaalsed numbrid, mida meediale enne mängu esitletakse. Tõe kriteerium on jääaeg, mis vahepeal kippus kahanema alla kümne minuti.

Viimaste mängude näitajad on ümardatult 12, 15, 10, 14 ja 12. "Need on väga mõistlikud. Nagu ütlesin, detsembri alguse mõõn on seljatatud. Mänguaeg ja vastutus on suurenenud. Meil on endiselt väga-väga kõvad mängumehed koos, konkurents kohtade pärast on karm. Praegu on olnud nii, et mõni mäng rohkem, mõni vähem, aga suund on ülespoole."

Homset Meistrite liiga vastast peab Rooba laias laastus samasuguseks satsiks nagu veerandfinaalis alistatud Brno Kometa. Mõlemad on tugevad ja tehnilised Tšehhi meeskonnad, kes mängivad sarnast hokit. Ainult Ocelari olla pisut kogenum.

Kuigi ihaldatud trofee on juba nägemisulatuses, hoiatab Rooba, et karikale ei tasu veel mõelda. Esmalt on vaja tšehhid kaks korda paika panna, siis saab edasi vaadata. "Aga loomulikult kõik mõistavad, kui suured on panused ja mida on võimalik saavutada. Senise hooaja tähtsaim mäng."