"Eelmine aasta oli finaali jõudmine juba klubi jaoks pool võitu, sest keegi ei uskunud siis, et üldse sinna saame. Tänavu poolfinaalis ... kindlasti on valusam, kuna mäng oli täiesti võidetav," lausus Turust tagasi kodulinna jõudnud Raadik ohates. Rünnakul tugines Sampo meeskond suuresti Raadikule ja diagonaalründajale Eetu Häyrinenile. Meeskonna 109 tõstest läks 76 just nendele kahele. Eestlase kontosse kogunes lõpuks 23 punkti (rünnak 48%). Nädala alguses madistasid Pielavesi mehed liiga liidri ja pühapäevase karikavõitja VaLePaga, kellelt saadi järjekordne valus 2:3 kaotus. Asja tegi hullemaks aga teise nurgaründaja Enderwin Herrera põlvevigastus, mistõttu venezuelalane nüüd tükk aega platsi kõrval peab veetma.

"Sellest oli kahju, sest järgmine nurgamees on meil nõrgem," lausus Raadik. "Meil polnud kellelgi parim päev. Tempod ka sidemängijaga ei klappinud ja nii me Eetuga [Häyrineniga] ründasime. Vastased mängisid ka meeskondlikumalt, meil andis sealt järele." Viiendas geimis tundus Sampo seis üpris nukker, kui 4:8 seisult läks pallima just Raadik. Tänavu servijoone taga pigem ebakindlust üles näidanud eestlane tegi aga hädavajaliku seeria ja mõned hetked hiljem oli kaotusseis 10:8 eduks pööratud. Sellest aga ei piisanud.

"Martti Keel, kes mängu vaatamas käis, ütles pärast mängu, et vastased panid juba enne tõstet kolmese blokiga minu suunas ajama. Aga no ei pea ju blokki raiuma, oleks võinud midagi teha siis ..."



Soome meistrisarjas hoiab Sampo 17 vooru järel kolmandat kohta. Mullu meeskonnaga just pronksmedalid kaela saanud Raadiku sõnul ei tohi ka tänavu vähemaga leppida.



"Eks nüüd tuleb vaadata, kui rahulikult edasi võtta saab. Eddy [Herrara hüüdnimi - K.J] värk on jama, sest keegi peab nüüd tänu sellele rohkem pingutama. Teisel nurgaründajal on õlaga mingid jamad ja üldse on räbal see meeskond tänavu. Aga sihiks peab olema medal, alla selle on minu jaoks läbikukkumine."