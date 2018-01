Tänapäeval on sotsiaalmeedia konto sisuliselt igal tuntud sportlasel. Küll aga puudus enne läinud aasta 28. detsembrit Instagrami kasutaja Kimi Räikkönenil. Nüüd on see viga parandatud!

Kuulus vormelipiloot tegi neli päeva enne aastavahetust esimese sissekande, kus andis edasi huvitava sõnumi. "Tere! Sel korral mul pole aimugi, mida me teen. Aga vaatame, mis juhtub. See on minu Instagram, nii et vaatame, kui paljud mind jälgima asuvad," ütles Räikkönen väikses videolõigus.

Tänaseks on soomlasel üleval juba kuus postitust, mille seast leiab nii videoid kui ka pilte. Jäämehena tuntud Ferrari piloot on kiiresti populaarseks saanud, kui tema tegemisi jälgib hetkeseisuga 325 715 kasutajat.

Viska sinagi pilk peale!