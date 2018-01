Tour de Ski eelviimase etapi võitis kasahh Aleksei Poltaranin, kes pidi pärast triumfi rahvusvahelisele meediale intervjuud andma. Kõik sujus, kuni teise küsimuseni.

"Ma pole kunagi tuuril nii head kohta saanud, nii et see on mulle isiklik rekord. Loomulikult olen ma väga õnnelik," võttis Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu näpunäidete järgi harjutav Poltaranin võistluse kokku.

Teise küsimusega jäi aga suhteliselt keskpäraselt inglise keelt valdav sportlane hätta. "Bl**t. Te räägite nii kiiresti. Ma ei saa aru," ütles kasahh ning puhkes koos reporteriga naerma.

Sellega ka intervjuu lõppes, kui ajakirjanik soovis Poltaraninile veelkord õnne.