Vutimaailma superstaar Zlatan Ibrahimovic andis Prantsusmaa meediaväljaandele Canal Plus avameelse intervjuu. Muu hulgas räägib rootslane, kui halvasti temasse kodumaal suhtuti.

"Sellepärast, et ma pole Andersson või Svensson, suhtutakse minusse teistmoodi. See on 100% rassism," rääkis Ibrahimovic, kelle vanemad on pärit Horvaatiast ja Bosniast.

"Kui Malmösse jõudsin, siis mind ei koheldud teistega võrdselt," meenutas 36aastane pallur sajandivahetust, kui ta sõlmis esimese profilepingu ja rassismiga esmakordselt kokku puutus. "Olin justkui must lammas. Ma polnud nagu teised. Ma polnud blond ja heleda nahaga. Ma kannatasin kõvasti."

Samuti suhtus Rootsi meedia Ibrahimovici teisiti. "Kui nad ei saanud minult soovitud vastust, siis nad vihastasid. Nad võisid minu kohta igasuguseid asju kirjutada," meenutas ründaja.

Just samal põhjusel on vutitäht andnud mitmeid intervjuusid, kus ta ülbena paistab. Ta on üritanud ajakirjanikele anda seda, mida talt oodatakse.