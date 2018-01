Lõppenud suvel tõmbas maailma kiireim mees Usain Bolt oma kergejõustikukarjäärile joone alla. Jamaikalane on üles näidanud kiindumust jalgpalli vastu ning nüüd võibki tal avaneda võimalus, end selles vallas proovile panna.

Nimelt kinnitas Bolt Inglismaa meediale antud intervjuus, et kevadel läheb ta Saksamaa jalgpalli tippklubi, Dortmundi Borussia juurde testimisele. "Märtsis lähen ja näitan end Borussia meeskonnale. Pärast seda selgub, mis minu karjäärist saab. Kui nad ütlevad, et ma olen hea, aga pean veel veidi treenima, siis annan endast parima," rääkis kaheksakordne olümpiavõitja.

Bolt on suur Manchester Unitedi fänn, kuid võimaluse Saksamaal end näidata, avas talle tema isiklik, aga ka Dortmundi meeskonna, suursponsor Puma. Kergejõustikulegend on igatahes valmis andma kõik, et temast vutiväljakul vähegi asja saaks.

"Minu kõige suurem unistus on Unitedi eest mängida. Olen Alex Fergusoniga (Unitedi treener 1986-2013) rääkinud, et ta minu eest hea sõna kostaks. Ta ütles, et kui ma saan korraliku vormi, siis vaatame, mis teha annab," teatas Bolt.

Tundub ulmeline, et 31aastane jamaikalane mõnes tippliigas läbi suudab lüüa. Kuid Bolt on imesid teinud varemgi, nii et maha ei saa teda kindlasti kanda.