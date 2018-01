Pärast seda teavitas Norra koondise peatreener Tor-Arne Hetland üldsust, et 13kordne maailmameister võtab suusatamisest aja maha. Juba siis, detsembri alguses, öeldi avalikult välja, et suusaäss võib Tour de Skist kõrvale jääda ning kaks nädalat hiljem leidis kuulujutt ka ametlikku kinnitust.

Juba kevadel Lahti MMil medalita jäänud Northug on tänavu olnud iseenda hale vari. Viimati 2016. aasta veebruaris MK-sarjas Drammeni sprindis triumfeerinud norralane on tänavu tippkarussellis rajal käinud vaid korra, kui tuli Lillehammeri klassikasprindis Marko Kilbi järel 32. kohale.

Kahekordne olümpiavõitja nimetati (sümboolselt?) küll suusatuuril Norra koondise varumeheks, kuid mõned päevad enne starti selgus, et ülejäänud mehed on terved kui purikad. Seega ei jäänud Northugil muud üle, kui televiisori vahendusel tuurile kaasa elada.

Kolm õlekõrt

Norra koondis pakkus omalt poolt Northugile välja võistlusgraafiku, mida järgides ihaldatud olümpiapilet ikkagi välja võidelda. Jaanuari esimesel nädalavahetusel soovitati talle Rootsis Piteas toimunud Skandinaavia karikavõistluste etappi ning hilisemast kavast valiti välja Norra meistrivõistused ja Planica MK-etapp.

Nii startiski mees möödunud nädalavahetusel Rootsis, kus tema tase oli jätkuvalt allapoole igasugust arvestust. Esimesel kahel päeval sootuks mitte startinud Northug soostus lõpuks suusad alla panema 30 km klassikatehnikas ühisstardiks, kuid soovis hiljem ilmselt, et oleks ka sellest loobunud.

Iga kilomeetriga sekundeid loovutanud norralane kaotas viis kilomeetrit enne lõppu juba liidritele kolme minutiga ja lõpus sarnanes tema samm Tour de Ski lõputõusu läbi teinud sportlaste omale. Finišis oli Northugi vahe võidutsenud Mattis Stenshageniga üle viie minuti.

48. koha saanud norralane tuhises pärast võistlust meediakoridorist läbi sõnagi lausumata ning kadus võistluspaigast nagu tina tuhka. Teda edestas naaberriigis 13 kaasmaalast, hunnik rootslasi ja isegi üks Iiri suusataja. Teiste seas vandus suusaäss enam kui minutiga alla kümme aastat tagasi tippsuusatamisega lõpparve teinud Jörgen Brinkile.

Rootslaste koduõuel põrunud Northugi aasiti kogu riigi meedias. „Minu jaoks oli väga rõõmustav ühel tõusul temast kui seisvast kujust mööda minna,” meenutas samamoodi norralast edestanud Emil Jönsson. „Küsisin temalt, kas tal on rajal lõbus, kuid ei saanud kahjuks vastust.”

Võistlust kommenteerinud Expresseni ajakirjanik Thomas Pettersson oli oma väljaütlemistes samamoodi otsekohene. „Eeldasin, et kui ta rajale tuleb, siis on tal midagi tõestada. Selle asemel pidin oma soovide peale vilistama. See oli igav, mis rajal toimus. Ma poleks iial uskunud, et näen oma silmaga seda päeva, kui Petter Northug kaotab enam kui minutiga Jörgen Brinkile.”

Viimane võimalus?

Kuigi mehe tänavuse hooaja tulemused on olnud masendavad, ei näe kogenud suusatreenerid veel põhjust häirekella andmiseks.

„Tõepoolest, tema tänavuse hooaja tulemused on hirmuäratavad, kuid kõige tähtsam on, et Petter sai järjekordse hea treeningu oma vöö vahele,” lausus suusakuninga juhendaja Stig Rune Kveen, kes ise Rootsis ei viibinud, pärast võistlust ajakirjanikele „Mis konkreetselt täna (pühapäeval - toim.) juhtus, ma ei tea.”

Sama meelt oli ka Norra koondise peatreener Tor-Arne Hetland. „Lõpp vajus tõesti ära, kuid ennekõike oli mul hea meel teda lihtsalt taas rajal näha. Olen kindel, et Norra meistrivõistlustel näeme hoopis teistsugust Petter Northugi.”

„Mehe jaoks, kes on alati esikoha pärast võidelnud, on keeruline järsku 25. koha pärast pingutama hakata. Ta on enda jaoks uues kohas, kuid tähtis on sellest üle olla ja tugevamana naasta,” lisas ta.

Neljapäeval algavatel Norra meistrivõistlustel on Northugi parimaks olümpiapileti lunastamise võimaluseks sprindivõistlus. PyeongChangi sprindikoondises on koha juba lunastanud Johannes Hösflot Kläbo, väga head šansid on ka äsja Piteas võidutsenud Eirik Brandsdalil, kes kuulus väljavalitute hulka ka Sotši mängudel.

Ülejäänud mehed, kes loodavad suusalegendi nina alt koondise koha endale napsata on esimese lume võistlusel Rukal teiseks tulnud Paal Golberg, tänavu kahel korral end sprindifinaali sõitnud Sondre Turvoll Fossli ja äsja Tour de Skil etapivõidu teeninud Emil Iversen.



Suusakuninga suurim salarelv on Iverseni isa Ole Morteni sõnul temaga endiselt kaasas. „Sa ei tea kunagi, millal õige Petter Northug ennast taas ilmutab,” sõnas Rootsi naistekoondise peatreener. „Ma ei keskenduks Piteas saadud kaotusele. Võib-olla oleks ta Tour de Skil paremat minekut näidanud, aga seda me ei tea. Sellegipoolest poleks ma üllatunud, kui ta Norra meistrivõistlustel head kiirust näitaks.”

Pärast seda jääb suusaässa viimaseks õlekõrreks 20.-21. jaanuaril toimuv Planica MK-etapp, kus sõidetakse klassikasprint ning lisaks võtavad mehed omavahel mõõtu 15 km klassikadistantsil.

***