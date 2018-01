„Asi pole rahas,“ sõnas Coutinho üleminekut kajastanud Daily Maili ajakirjanikule. „Mul on võimalus mängida ja elada Barcelonas. Ma poleks Liverpooli ühegi teise klubi pärast jätnud, aga Barcelona on midagi muud. See on minu unelm, maagiline koht.“

160 miljonit eurot. See ei tundu mulluse Neymari ülemineku valguses üldse enam hoomamatu summana. Kuigi on. Just niipalju mammonat käis Barcelona välja Ragnar Klavani klubikaaslase Philippe Coutinho (25) eest. Väidetavalt hakkab brasiillane Kataloonia suurklubis teenima üle 12 miljoni euro aastas.

Temast ees on vaid rahvuskaaslane Neymar (222 miljonit eurot) ja prantslane Kylian Mbappe (hetkel PSGs laenuga, kuid saab suvel klubi täieõiguslikuks mängijaks ning tema üleminekusumma võib koos lisatasudega ulatuda 180 miljoni krõbisevani). Kuuldavasti kibeles Coutinho niivõrd Hispaaniasse, et maksis oma üleminekutasust 13 miljonit ise.

Metsiku summa kohta oli sõna sekka öelda Barcelona horvaadist poolkaitsjal Ivan Rakiticil.

„Minu arvamus ei loe, aga hind on natuke kõrge,“ sõnas ta mehe kohta, kelle väljaostuklausliks on lausa 400 miljonit eurot. „Eks seda dikteerib turg. Ta on nüüd osa perekonnast ja me hakkame kindlasti tema mängu nautima.“

Kuulujutud viisid saalijalgpalli abil osava tehnika omandanud brasiillase Kataloonia tippsatsi juba 2016. aastal. Mullu augustis paistis üleminek olevat vaid aja küsimus – brasiillane saatis Liverpoolile emaili sisuga, et soovib lahkuda ning kuulutas samasisulist sõnumit oma tiimikaaslastele. Väidetavalt küsis Liverpool mehe eest 200 miljonit eurot ning see sundis Barcelonat tehingule pidurit vajutama. Kuid meedia ei vaibunud ning detsembris pani Coutinho lumepalli taas veerema: „Mis juhtub jaanuaris, seda kuuleme jaanuaris.“

Oli närvis

Möödunud reedel-laupäeval kontrahti oodates oli ta parajalt närviline, ei saanud enne eralennukiga Hispaaniasse reisimist korralikult sõbagi silmale. Raudlinnus sirvitud raamat Barcelona suursugusest ajaloost mõjus ilmselt rahustavalt. Lennureisil saatis teda pere – tütar Maria, abikaasa Aine ning vanemad – kes meest kogu karjääri jooksul innukalt toetanud.

„Ma jagan kõike oma perega, kogu mu õnn ja edu on ka nende oma,“ on ta öelnud.

Coutinhole ning ilmselt Barcelona poolehoidjatelegi valmistab tuska tõik, et sambamaa pallivõlur sel hooajal Meistrite liigas Barcelona eest platsile joosta ei saa, kuna on samas sarjas juba Liverpooli särgis pallinud. Üleminekule eelnenud ajal lohutas Philippet endine Klavani koduklubi raudvara Lucas Leiva, kel oli varrukast võtta tabav märkus – kuninglikust klubisarjast eemale jäämine tähendab, et Coutinho on suvel Venemaal toimuval MMil värskem.

Mehe uueks pesitsemispaigaks saab idülliline rannikulinn Castelldefels, mis asub Kataloonia pealinnast umbes pooletunnise autosõidu kaugusel. Ründavale poolkaitsjale leidis uue elupaiga kõrvalmajas elav uruguailasest klubikaaslane Luis Suarez, kellega palliti aastatel 2013-2014 koos Liverpoolis. Ümbruskonnas on end sisse seadnud ka vutimaailma megastaar Lionel Messi. Kuidas karismaatiline kolmik jalgpalliplatsil toime tuleb, saab näha ilmselt veebruari alguses. Seniks peab Coutinho reievigastuse tõttu oma unelmate klubi mänge tribüünilt jälgima.

***

Nimi: Philippe Coutinho

Sündinud: 12. aprillil 1992.

Positsioon: Ründav poolkaitsja

Koduklubi: Barcelona

Karjäär (Arvestatud ainult liigamänge):

2008-2013 Milano Inter 28/3

2008-2010 Vasco de Gama (laenul) 19/1

2012 Espanyol (laenul) 16/5

2013-2018 Liverpool 152/41

2018-… Barcelona 0/0



2010-… Brasiilia koondis 31/8

***

Mis saab Liverpoolist?

Inglismaa kõrgliigas neljandat kohta hoidva Liverpooli peatreener Jürgen Klopp (pildil) sõnas, et tema ega klubi ei saanud sel hooajal satsi eest 20 mänguga 12 väravat löönud ning 9 resultatiivset söötu andnud Coutinho ülemineku vältimiseks mitte midagi teha.

„See oli tema unistus ja olen kindel, et me ei suuda teda kuidagi ümber veenda,“ lausus sakslane laupäeval.

Klubi lootis algselt Coutinho hooaja lõpuni tagasi laenata, kuid Barcelona ei olnud plaaniga päri. Brasiillase asendajana on nähtud mitmekülgset Prantsusmaa poolkaitsjat Thomas Lemari (22), kes hetkel kuulub Monaco hingekirja. Liverpool jahtis teda juba augustis, kuid siis jäi kaup tegemata.

Küll saadi suvel jutule Guinea koondislase Naby Keitaga (22), kes esialgse plaani kohaselt pidi klubiga 75 miljoni euro eest liituma tänavuse aasta 1. juulil. Coutinho ülemineku taustal soovib Liverpool, et mees koliks Inglismaale juba sel kuul, kuid seni pole Keita kodusats RB Leipzig järgi andnud.