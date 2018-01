Ott Tänak alustab juba kahe ja poole nädala pärast uut rallihooaega Monte Carlos. Nüüd juba Toyota ridades ja kõige kõrgemate sihtidega.

Praegu on käimas tihe ettevalmistusperiood, kui põhirõhk kulub uue masina tundma õppimiseks. "Mind on uues tiimis hästi vastu võetud ja siiani on testimine kulgenud sujuvalt. Olen lühikese ajaga palju uut õppinud," sõnas Tänak Toyota meeskonnas Facebooki lehel avaldatud videos.

Ta jätkas: "Minu eesmärk on MM-tiitel võita. On väga hea, et meeskonnal on sama siht, nii et peaksime hästi klappima. Mulle meeldib siin."

Kuigi kogemust on Eesti rallimehel kuhjaga, siis uus masin oli alguses harjumatu. "Esimene sõit Yarisega oli suhteliselt erinev (võrreldes Fordiga). Auto käitumine on teistsugune. Loomulikult on veel palju õppida, aga positiivset ja tugevaid külgi on sellel masinal palju."

MM-hooaja avaetapp sõidetakse 25.-28 jaanuarini Monte Carlos.