Real tahaks uut kesktormajat, et välja vahetada Karim Benzema. Mõistagi pole prantslane kehv mees, kuid viimasel pooleteisel hooajal on Benzemal olnud raskusi vastaste väravavõrgu sahistamisega.

Õhtulehe hinnang: Et Inter on Itaalia meistriliigas kolmas ning kõrges mängus, tundub äärmiselt ebatõenäoline, et klubi on valmis oma põhiründajast loobuma. Samuti ütles Reali peatreener Zinedine Zidane, et tema on oma võistkonnaga rahul ning ei otsi praegu täiendusi.

2. Liverpool tahab, et Leipzigi RB poolkaitsja Naby Keita koliks Inglismaale juba praegu, mitte suvel, nagu osapooled möödunud suvel kokku leppisid.

Saksamaa tippsats nõustus suvel Keita 66,4 miljoni naela eest maha müüma, kuid esialgse lepingu kohaselt pidi keskväljamees Liverpooliga liituma eeloleval suvel.

Naby Keita. (RONNY HARTMANN)

Õhtulehe hinnang: Et Philippe Coutinho lahkus aga Barcelonasse, tahab Liverpool Keitat jaanuaris. Väidetavalt on nad nõus selle eest isegi Leipzigile maksma, kuid sakslased ei taha Keita varajasest lahkumisest midagi kuulda. Keita jääb suveni Leipzigisse.

3. Hiina rikkurklubid Guangzhou Evergrande ja Pekingi Guoan kaaluvad mõtet teha pakkumine Dortmundi Borussia ründetähe Pierre-Emerick Aubameyangi eest. Gaboni tähte on käimasolevas üleminekuaknas seostatud ka Londoni Arsenaliga.