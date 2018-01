Poola suusahüppaja Jan Ziobro (26) on otsustanud oma karjäärile joone alla tõmmata, sest leiab, et ei jaksa enam alaliidus töötavate tuuleveskitega võidelda.

2015. aastal Poola koondisega Faluni MMil pronksile tulnud Ziobro postitas sotsiaalmeedias video, kui selgitab frustratsioonist sündinud otsuse tagamaid.



"Asi pole selles, et mu hüppeind oleks raugenud. Praeguses olukorras ei ole võimalik lihtsalt enam jätkata, sest liiga palju inimesi soovib minu kadumist," sõnas poolakas videos.



"Juba pikka aega on mulle takistusi tee peale visatud. Viimane markantne näid: mind ei saadetud Titisee-Neustadtis toimunud kontinentaalkarikasarja etapile, olgugi, et ma kandusin hüppemäel kaugemale kui koondisesekaaslased.



Vana aasta sees hüppasime Zakopanes, kus ma lendasin 122 ja 126 meetrit. Andrzej Stekala aga seevastu ainult 105 meetrit. Ma tahan ta ees kohe vabandada, sest mul pole tema vastu mitte midagi, kuid mingil põhjusel sai just tema selle koha nendeks võistlusteks.

Ma ei saa enam vaikida sellise ülekohtu valguses ja pean selle avalikuks tooma. Kui ma oleksin lihtsalt areenilt lahkunud, oleks paljud küsinud, et kuhu ma läksin. Meie koondises on kõik võrdsed, kuid mõned on lihtsalt võrdsemad ning minu jaoks pole see aktsepteeritav.

Sellepärast ütlengi suusahüpetele head aega. Näide, mis ma tõin, polnud üksikjuhtum."



Kolm aastat tagasi meeskonnavõistluses koos Kamil Stochi, Klemens Muranka ja Piotr Zylaga MM-pronksi teeniund Ziobro ainus MK-etapivõit pärineb 2013. aastast, kui mees triumfeeris Engelbergis.



Poola suusaliidu presidendi Apoloniusz Tajneri sõnul kaotab nende riik väga suure talendi. "Janek on tõeline talent. Ta on korra juba MK-sarjas võidutsenud ja selleks, et seda saavutada, pead sa tõeliselt heal tasemel olema. Tema kaotamine on väga suureks löögiks."