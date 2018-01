Prema Powerteami vormelimeeskond andis teada, et jätkab tuleval aastal koostööd eestlase Ralf Aaroniga.

19aastane Aron on Prema värvides kihutanud ka varem. 2015. aastal võitis ta nendega Itaalia F4 tiitli ning jätkas 2016. aastal juba aste kõrgemal F3 sarjas.

Mullu otsustas eestlane aga jõuratsut vahetada ning kolis Hitech GP rooli.



"Ootame väga jälle Ralfiga koos töötamist," sõnas meeskonna juht Rene Rosin meeskonna pressiteates. "Ta on tark, kiire ja stabiilne ning sellele kõigele lisaks ka väga positiivne inimene. Tal on kõik omadused, et tuleval hooajal tiitli pärast võidelda."



Premaga taasliitumise üle oli õnnelik ka Aron ise. "Võitsime üheskoos F4 tiitli ja olen väga põnevil, et siin tagasi olen," lausus eestlane. "Olen oma F3 sarjas tehtud vigadest väga palju õppinud ja olen valmis Premaga kohe algusest peale poodiumikohtade pärast võitlema."



Prema Powerteam võitis mullu Euroopa F3 sarjas konstruktorite tiitli. Teiste seas kihutas nende masinaga ka seitsmekordse vormel-1 sarja maailmameistri Michael Schumacheri poeg Mick Schumacher.