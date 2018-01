"Teisipäeva hommikul toimus meeskonna koosolek, kus BK Himki peadirektor Pavel Astahhov rääkis mängijate ja treeneritega. Ta teatas ühtlasi, et viimaste tulemuste valguses trahvitakse mängijaid, treenereid, kogu klubi personali ja mänedžmenti 50% ulatuses kuupalgast," teatas Himki koduleht. Siiski selgub peadirektori kõnest, et kõigil on võimalik see raha tagasi saada - vaata täpsemalt altpoolt, avaldame Astahhovi sõnavõtu täispikkuses :

Niisiis, kes meil on? Meil on Euroliiga üks paremaid treenereid – Georgios (osutab käega Bartzokase poole - toim). Ta on tulnud Euroliiga meistriks ja mänginud teise meeskonnaga Final Fouris. Meil on Aleksei (Šved – toim), praegu Euroopa kõige resultatiivsem mängija – nii EMil, Euroliigas kui ka VTB liigas.

Läheme edasi. Meil on Sergei Monja, nii Venemaa koondise kui ka Himki monoliitne kapten, superprofessionaal – väga suur pluss meile. Meil on Stefan (Markovic – toim). Kõik teavad, kuidas ta mängis eelmisel aastal Zeniti eest, kuidas on mänginud Serbia koondises – Euroopa üks paremaid mängujuhte. Meil on Jegor (Vjaltsev – toim), kes võib mitte ainult ühes mängus 40 punkti visata, vaid on Euroopa tasemel arvestatav ründemängija. Meil on Charles (Jenkins – toim), eelmisel hooajal Crvena Zvezda liider. Meil on Toni (Anthony Gill – toim), eelmisel hooajal Yesilgiresuni (Türgi meistriliiga klubi – toim) liider.

(Ohkab.) Edasi. Meil on Andrei Zubkov, Venemaa koondise mängija, selle liider ja hiljuti Lokomotiv-Kubani liider. Meil on James Anderson – eelmisel hooajal Darüssafaka üks liidreid. Meil on Malcolm Thomas – Hiina liiga parim lauavõitleja, NBAs mängimise kogemusega. Meil on Marko Todorovic – kolmandat aastat klubis, alati ei tule kõik välja, kuid eelmisel aastal oli Zenitiga peetud seeria (Ühisliiga poolfinaal, Himki võitis 0:2 kaotusseisust 3:2 – toim) üks paremaid mängijaid. Meil on Tyler (Honeycutt – toim), eelmisel hooajal Efese üks liidreid, jõudis Euroliigas superuuele tasemele, omal positsioonil Euroopa üks paremaid mängijaid.

Meil on Slava (Vjatšeslav Zaitsev – toim). Kõik nägid, kuidas ta mängis eelmisel hooajal – sitke kaitsja, viskab kolmeseid, läbimurretel paneb pealt, ei eksi vabavisetel. Meil on Sokol (Dmitri Sokolov – toim), kes mitte ainult ei lase teiste meeskondade tsentritel korvi alt sihile jõuda, vaid kui tahab, tõstab nad üldse korvi lähistelt välja. Ja lõpuks, meil on Thomas Robinson – mees, kes valiti NBA draft’is ühe esimesena, mängis NBAs ja võib väljakul kõike teha. Lisaks on meil noori.

Nüüd küsimus, miks me oleme niisuguses mõõnas? Olen mõelnud selle üle. Mina olen klubi peadirektor, vastutan selle eest, mis klubis toimub. Sponsorid küsivad minult: miks mängime niimoodi, mis meil toimub?

Hakkasin analüüsima. Raha klubil on, eelarve on juba neli aastat stabiilsel tasemel. Eelmisel suvel suutsin sponsoreid veenda eelarve suurendamises ja teie kõigi siia toomises. Nagu juba ütlesin, värbasin Euroliiga meistriks tulnud treeneri, hoidsin alles Euroopa suurima korviküti Aleksei, säilitasin venelastest mängijate tuumiku, kes on Venemaal ühed paremad. Seejärel tõime koostöös Georgiosega kõik need mehed, kes on klubis esimest hooaega.

Palgaviivitusi ega võlgu – isegi väikesi – ei ole. Kõik reisid püüame koostöös treeneritega muuta maksimaalselt mugavaks. Hotellid, kus elame, on parimate seas. Söök, menüü – pole probleeme, klubi võtan kõik soovid arvesse. Siin Himkis, Moskvas, on samuti kõik tingimused loodud, olemas autojuhid… Kõik ei suju probleemideta, kuid püüame asjad operatiivselt lahendada.

Milles siis probleem? Miks kaotame Euroopa tippmeeskondadele 15-20 punktiga ja kuidagimoodi võidame endast madalamal tasemel meeskondi? Ja sponsor küsib: miks ta peab kulutama kümneid miljoneid dollareid, kui sama tulemuseni – olla VTB liigas kaheksa parema hulgas – võiks jõuda ka väiksema eelarvega? Kui kaotame veel paar mängu, siis peame juba play-off-koha eest võitlema hakkama.

Nüüd öelge mulle, kes mäletab meid üleeile võitnud mängijate nimesid? Nende maksimaalne palk on 5000 eurot kuus, kuidas saame neile kaotada?

Võin ju sponsoritele rääkida: mängijad on väsinud, neid ei rahulda Euroliiga mängugraafik, palju mänge, kohtunikud on kehvad, vilistavad kogu aeg meie vastu, ja nad otsustasid, et mängivad nii nagu tahavad. Kui ei võitle ega võida – lepingus on kirjas kindel summa, klubi peab kõik välja maksma. Kui ei maksa, läheme kohtusse.

Püüan anda ausat hinnangut. Me kõik näeme praegu välja luuseritena. Luuserid ei võida kunagi. Kuid olen kindel, et me oleme võitjad. Seetõttu olete te kõik praegu siin. Võtsin teid kõiki kokku, et hakkaksime võitma.

Rääkisime sellest hooaja alguses. Võitsime Gomelski karikaturniiri, alustasime Euroliigat kolme võiduga, VTB liigas tegime kõigile 40ga ära. Ja selgitage mulle, mille poolest erineb Kalev VEFist (Himki alistas sügisel VEFi 104:64 – toim).

Olen kindel, et raha ei otsusta kõike. On olemas austus iseenda vastu, selle asja vastu, mida teed. Nagu meil on oma lähedaste austus. Aga pärast Kaleviga peetud mängu ei saa keegi meid austada.

Ma ei lepi niisuguse olukorraga iial. Loomulikult on meil suur surve peal, inimesi, kes tahaksid meie ebaõnnestumist, on väga palju. Ma pole surve all kunagi ära vajunud ega kavatse ka seda teha. Südames olen võitja. Ja olen kindel, et ka teie olete. Lihtsalt peame leidma tiimi sees olevale probleemile lahenduse.

Seetõttu soovin, et esiteks igaüks mõtleks selle üle ise tõsiselt, analüüsiks, mida saaks teha, sest nõnda ei saa jätkata. Keegi võib olla väsinud, keegi ei taha… Palun, igaüks võib igal hetkel astuda minu kabinetti ja öelda, et ta ei taha, talle ei meeldi klubi, talle ei meeldi riik, ükskõik mis.

Teiseks. Minu otsusega trahvin kõiki klubis töötavaid inimesi – mängijaid, treenereid, personali, mänedžmenti, peadirektorit, raamatupidajaid, autojuhte, koristajaid, kõiki – sel kuul 50 protsendi suuruse palgakärpega.

Loodan, ma väga loodan, et suudame olukorra parandada kiiremas korras. Jõuame eriti VTB liigas kohale, mida väärime, see on kas esimene või teine koht. Siis tekib mul võimalus teile see raha tagasi anda. Palgakärbe käib ka minu enda kohta.

Olen valmis küsimustele vastama. Kui neid pole, siis asume tööle," lõpetas Astahhov.

Himki on Ühisliigas kaotanud viimasest kuuest mängust neli ja Euroliigas viimasest viiest kohtumisest kolm.

Video Himki koosolekust Astahhovi sõnavõtuga: