Madridi Reali jalgpallimeeskond oli seitse kuud tagasi maailma tipus - nad olid just võitnud oma 12. Meistrite liiga karika. Praegu jääb Hispaania suurklubi koduliigas igipõlisest rivaalist FC Barcelonast maha aga 16 punktiga.



Praeguseks veidi üle kahe aasta Madridis töötanud Zinedine Zidane on enda jaoks uudses seisus. Kui senimaani oli legendaarne prantslane Realiga võitnud vaid kulda ja karda, siis hetkel ringlevad Hispaania meedias juba kuulujutud, kaua mehel üldse töökoht säilib.



France Footballile antud intervjuus sõnas 1998. aastal maailma parimaks mängijaks valitud Zidane, et sellest kõigest hoolimata jääb ta rahulikuks.



"Olen piisavalt kaua selles maailmas olnud, seega ma ei ole üllatunud, kui ühel hetkel asjad enam ei suju," lausus prantslane. "Tõepoolest, täna on selline oht olemas, kuid ma ei hakka seetõttu ennast muutma.



"Praegu pean näitama inimestele, et suudan ka keerulistest situatsioonidest välja tulla. Olen selleks valmis," sõnas Zidane.



Ühtlasi tunnistas peatreener, et on ammu endale selgeks teinud, et imeline elu Madridi Reali eesotsas ei kesta igavesti. "Ma tean, et ma ei püsi siin kümme aastat, ühel päeval saab niikuinii kõik hea siin Madridi Realis otsa," vastas Zidane.



Kaks aastat tagasi 4. jaanuaril Madridi suurklubi etteotsa saanud prantslane on selle aja jooksul kuningliku meeskonda juhendanud 118 kohtumises ning võitnud neist 85. Mehe auhinnakapp on selle aja jooksul täienenud kahe meistrite liiga võitjamedali ning Hispaania liiga kuldmedaliga.